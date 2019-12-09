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ЧМ по футболу в 2022 году пройдет без российского флага и гимна

 Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA

Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Решение WADA по РФ не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

Решение WADA по РФ не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

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16:18   9 Декабря 2019
Россия

Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA

Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства 19 декабря, скорее всего, примет решение об апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства, но перспектив, вероятно, нет. Об этом заявил глава РУСАДА Юрий Ганус.

Ранее исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года​​​. Допустят к соревнованиям только «чистых» атлетов из РФ, которые выступят в нейтральном статусе — без национального флага и гимна страны.

Также исполком WADA не только лишил РФ на четыре года права как проводить крупные международные спортивные соревнования, так и подавать заявки на их проведение, но и признал РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

«Мне кажется, нет перспектив», — сказал глава Российского антидопингового агентства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #wada #cas #русада

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