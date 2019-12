Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства 19 декабря, скорее всего, примет решение об апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства, но перспектив, вероятно, нет. Об этом заявил глава РУСАДА Юрий Ганус.

Ранее исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года​​​. Допустят к соревнованиям только «чистых» атлетов из РФ, которые выступят в нейтральном статусе — без национального флага и гимна страны.

Также исполком WADA не только лишил РФ на четыре года права как проводить крупные международные спортивные соревнования, так и подавать заявки на их проведение, но и признал РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R