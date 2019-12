Нельзя отрицать, что в спортивном сообществе в РФ пока существуют значительные проблемы с допингом. Такими словами премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства лишить Россию на четыре года права как проводить крупные международные спортивные соревнования, так и подавать заявки на их проведение.

По его словам, нельзя игнорировать решение WADA по российским спортсменам, потому что пока значительные проблемы с допингом действительно существуют. Однако все проблемы можно решить и Москва на стороне национального спортивного сообщества.

Дмитрий Медведев попросил вице-премьер РФ Ольгу Голодец донести позицию о необходимости обжаловать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства в отношении России до ответственных спортивных структур.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R