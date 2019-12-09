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 Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA

Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

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16:08   9 Декабря 2019
Россия

Медведев призвал российские спортивные организации обжаловать решение WADA

Медведев призвал российские спортивные организации обжаловать решение WADA

Нельзя отрицать, что в спортивном сообществе в РФ пока существуют значительные проблемы с допингом. Такими словами премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства лишить Россию на четыре года права как проводить крупные международные спортивные соревнования, так и подавать заявки на их проведение.

«Российские спортивные организации должны обжаловать решение WADA», — добавил премьер.

По его словам, нельзя игнорировать решение WADA по российским спортсменам, потому что пока значительные проблемы с допингом действительно существуют. Однако все проблемы можно решить и Москва на стороне национального спортивного сообщества.

Дмитрий Медведев попросил вице-премьер РФ Ольгу Голодец донести позицию о необходимости обжаловать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства в отношении России до ответственных спортивных структур.

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Автор: Анатолий Кубарев
#допинг #россия #медведев #wada

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