«Оппозиция» помогла насобирать автору «Ротонды» денег на квартиру в центре Петербурга

Один из авторов «оппозиционного» Telegram-канала «Ротонда» Ксения Клочкова имеет в собственности квартиру стоимостью более восьми миллионов рублей. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает издание Nation News.

По информации СМИ, ежемесячный заработок девушки составляет около 70 тысяч рублей. При этом источники в правоохранительных органах подтвердили, что в собственности у петербургской журналистки имеется квартира в доме №73 по Черняховской улице.

Дом относится к старому фонду дореволюционной постройке и находится в пяти минутах пешком от станции метро «Лиговский проспект». Согласно онлайн-калькулятору Domofond, по указанному адресу и метражу может быть продана от 4,5 до 8,5 миллиона рублей.

Учитывая, что девушка зарабатывает 70 тысяч рублей, на которые нужно покупать еду, одежду, ходить к врачам и оплачивать коммунальные услуги, встает вопрос: как журналистка смогла приобрести в собственность квартиру без рассрочки и ипотеки, если при такой зарплате она несколько раз в год ездит за границу?

Получается, что подозрения в исполнении политзаказов журналистами «Ротонды» имеют под собой основания. Скорее всего, Клочкова заработала себе на квартиру, публикуя вбросы в СМИ и Telegram-канале. Примечательно, что журналистки «Ротонды» часто пытаются отвести подозрения и заявляют, что абсолютно неподкупны. Возможно, имущество приобрела не только Клочкова, но и второй автор «Ротонды» — Мария Карпенко.

Ранее издание «Накануне» сообщило, что журналистки «Ротонды» могли работать на депутатов петербургского ЗакСа — Дениса и Максима Резника. За гонорары девушки обеляли оппозицию, писали негатив о происходящем на избирательных участках и пытались дискредитировать губернатора Александра Беглова перед выборами.