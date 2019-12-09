ЧМ по футболу в 2022 году пройдет без российского флага и гимна

Болельщики на чемпионате мира по футболу в 2022 году в Катаре не услышат гимн РФ, даже если российская сборная пройдет отборочные игры и заработает путевку на турнир. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило использование гимна и флага РФ на ЧМ-2022.

По словам главы комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора, российская сборная сможет выступить на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом.

9 декабря исполком WADA запретил России участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады, на четыре года. Причина - махинации, как считают в WADA, с допинг-тестами. Также страна лишается права принимать у себя международные турниры.

Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с «Политикой Сегодня» рассказал, что отмена ЧЕ-2020 России не грозит.

На летней Олимпиаде в Токио-2020 смогут под нейтральным флагом выступить «чистые» спортсмены. Однако их будет запрещено называть «Олимпийский атлет из России», как было на Играх в Пченчхане.