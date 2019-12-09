Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят депутаты Госдумы во втором чтении во вторник, 10 декабря. Об этом сообщил парламентарий Андрей Исаев.

Исаев отметил, что также в завтрашней повестке рассмотрение законопроекта о приравнивании электронных сигарет к обычным с точки зрения ограничения на потребление и продажу. Авторами законопроекта являются члены Совфеда во главе с сенатором Валерием Рязанским. Этот законопроект будет рассматриваться в первом чтении.

Кроме того, во втором чтении парламентарии рассмотрят предложение о том, чтобы вернуть курильные комнаты в аэропортах. Автором законопроекта стал депутат Сергей Боярский. Андрей Исаев назвал работу над документом «многострадальной и длительной».

Напомним, что также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о штрафах за курение кальянов и электронных сигарет в запрещенных для этого местах.