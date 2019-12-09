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 Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA

Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

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15:48   9 Декабря 2019
Россия

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят депутаты Госдумы во втором чтении во вторник, 10 декабря. Об этом сообщил парламентарий Андрей Исаев.

Исаев отметил, что также в завтрашней повестке рассмотрение законопроекта о приравнивании электронных сигарет к обычным с точки зрения ограничения на потребление и продажу. Авторами законопроекта являются члены Совфеда во главе с сенатором Валерием Рязанским. Этот законопроект будет рассматриваться в первом чтении.

Кроме того, во втором чтении парламентарии рассмотрят предложение о том, чтобы вернуть курильные комнаты в аэропортах. Автором законопроекта стал депутат Сергей Боярский. Андрей Исаев назвал работу над документом «многострадальной и длительной».

Напомним, что также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о штрафах за курение кальянов и электронных сигарет в запрещенных для этого местах.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #политика #курение

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