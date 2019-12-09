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18:09   9 Декабря 2019
Россия

WADA пообещало допустить «чистых» российских спортсменов к соревнованиям после проверки

WADA пообещало допустить «чистых» российских спортсменов к соревнованиям после проверки

«Чистых» российских спортсменов допустят к соревнованиям, если они докажут свое право на участие. Об этом говорится в итоговом релизе Всемирного антидопингового агентства WADA.

В итоговом релизе WADA отмечается, что российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях после соответствующей проверки.

«Российские спортсмены и их поддержка смогут участвовать в крупных соревнованиях в период четырехлетнего отстранения только если смогут продемонстрировать, что они не вовлечены в любое несоблюдение условий (без ограничений), не будут упоминаться в обвиняющих обстоятельствах в докладе Макларена (о злоупотреблениях с допингом - прим. ред.), не будут фигурировать в базах данных как субъекты манипуляции, будут готовы к адекватному конкурсному и внеконкурсному тестированию на допинг в соответствии с требованиями WADA», – говорится в сообщении итогового релиза.

9 декабря комитет Всемирного антидопингового агентства WADA лишил российское антидопинговое агентство РУСАДА статуса соответствия. Российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за манипуляций с допинг-тестами.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами 9 декабря заявил, что решение комитета необходимо обжаловать.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#спорт #вада

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