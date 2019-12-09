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 Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA

Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

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Решение WADA по РФ не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

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16:01   9 Декабря 2019
Россия

Новое здание аэропорта в Кемерово запустят в эксплуатацию к 300-летию Кузбасса

Новое здание аэропорта в Кемерово запустят в эксплуатацию к 300-летию Кузбасса

Разработали проект нового здания кемеровского аэропорта, который предполагает размещение внутренних и международных авиалиний​​​. Об этом сообщил представитель пресс-службы администрации региона со ссылкой на владельца холдинга «Новапорт» Романа Троценко.

По его словам, проект передали в Главгосэкспертизу 15 декабря 2019 года. Согласно документу, проект предполагает здание с тремя телескопическими трапами для приемки внутренних и международных самолетов, пересадку внутри терминала.

Ввод нового терминала в кемеровском аэропорту позволит увеличить пассажиропоток. Увеличат количество стоек регистрации, зон комплектовки багажа и благоустроят зеленую зону — сад, поэтому аэропорт станет одним из интереснейших архитектурных объектов города. Старые здания отремонтируют и соединят переходами с новым терминалом.

«Запуск нового терминала запланировали к 300-летию открытия Кузбасса в 2021 году», — резюмировали в администрации региона.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэропорт #кемерово #общество #кузбасс

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