Новое здание аэропорта в Кемерово запустят в эксплуатацию к 300-летию Кузбасса

Разработали проект нового здания кемеровского аэропорта, который предполагает размещение внутренних и международных авиалиний​​​. Об этом сообщил представитель пресс-службы администрации региона со ссылкой на владельца холдинга «Новапорт» Романа Троценко.

По его словам, проект передали в Главгосэкспертизу 15 декабря 2019 года. Согласно документу, проект предполагает здание с тремя телескопическими трапами для приемки внутренних и международных самолетов, пересадку внутри терминала.

Ввод нового терминала в кемеровском аэропорту позволит увеличить пассажиропоток. Увеличат количество стоек регистрации, зон комплектовки багажа и благоустроят зеленую зону — сад, поэтому аэропорт станет одним из интереснейших архитектурных объектов города. Старые здания отремонтируют и соединят переходами с новым терминалом.