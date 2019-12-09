Новое здание аэропорта в Кемерово запустят в эксплуатацию к 300-летию Кузбасса
Разработали проект нового здания кемеровского аэропорта, который предполагает размещение внутренних и международных авиалиний. Об этом сообщил представитель пресс-службы администрации региона со ссылкой на владельца холдинга «Новапорт» Романа Троценко.
По его словам, проект передали в Главгосэкспертизу 15 декабря 2019 года. Согласно документу, проект предполагает здание с тремя телескопическими трапами для приемки внутренних и международных самолетов, пересадку внутри терминала.
Ввод нового терминала в кемеровском аэропорту позволит увеличить пассажиропоток. Увеличат количество стоек регистрации, зон комплектовки багажа и благоустроят зеленую зону — сад, поэтому аэропорт станет одним из интереснейших архитектурных объектов города. Старые здания отремонтируют и соединят переходами с новым терминалом.
«Запуск нового терминала запланировали к 300-летию открытия Кузбасса в 2021 году», — резюмировали в администрации региона.