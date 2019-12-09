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Глава РУСАДА не видит перспектив по апелляции в CAS на решение WADA
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

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Решение WADA по РФ не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

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15:57   9 Декабря 2019
Россия

Жители всей России столкнутся с погодными аномалиями

Жители всей России столкнутся с погодными аномалиями

Синоптики обещают, что на большей части территории России температура будет выше нормы. В ближайшее время эти аномалии сохранятся. 

Жители северо-востока Европейской территории страны, полярного Урала и Сибири столкнутся с наибольшей температурной аномалией. В некоторых районах столбик термометра поднялся на 16 градусов выше нормы. Связано это с влиянием обширного циклона, пришедшего с севера Атлантики. 

«В ближайшие дни циклон будет двигаться на юго-восток, и вместе с ним область максимальных аномалий температуры будет смещаться с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и дальше, в район Байкала», — сказали в Гидрометцентре. 

В Москве, как и в других городах западной части России, потепление будет умеренным.

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Автор: Виктория Разумовская
#погода #зима #аномальная погода

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