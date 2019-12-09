Жители всей России столкнутся с погодными аномалиями

Синоптики обещают, что на большей части территории России температура будет выше нормы. В ближайшее время эти аномалии сохранятся.

Жители северо-востока Европейской территории страны, полярного Урала и Сибири столкнутся с наибольшей температурной аномалией. В некоторых районах столбик термометра поднялся на 16 градусов выше нормы. Связано это с влиянием обширного циклона, пришедшего с севера Атлантики.

«В ближайшие дни циклон будет двигаться на юго-восток, и вместе с ним область максимальных аномалий температуры будет смещаться с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и дальше, в район Байкала», — сказали в Гидрометцентре.

В Москве, как и в других городах западной части России, потепление будет умеренным.