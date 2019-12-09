Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Национальная полиция Украины завела уголовное дело против главы офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает «Радио Свобода».

Правоохранители начали расследование по уголовное статье о самоуправстве. Кличко подал заявление в начале ноября. Оно касается предполагаемого самоуправства Богдана. Сам глава офиса президента пока не отреагировал на открытие уголовного производства.

Ранее мэр Киева начал судиться с главой правительства Украины Алексеем Гончаруком и Богданом в связи с решением о его отстранении с поста председателя Киевской городской государственной администрации.

По мнению Кличко, Богдан грубо нарушил украинское законодательство, когда подал письмо в кабмин, которое стало основанием рассмотрения представления об увольнении. Мэр подчеркнул, что подобные вопросы находятся в компетенции действующего президента Украины и правительства.

Кабмин согласовал увольнение Кличко 4 сентября. Постановление поступило президенту Владимиру Зеленскому, принявшему окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. Мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.