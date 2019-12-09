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15:44   9 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Национальная полиция Украины завела уголовное дело против главы офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает «Радио Свобода». 

Правоохранители начали расследование по уголовное статье о самоуправстве. Кличко подал заявление в начале ноября. Оно касается предполагаемого самоуправства Богдана. Сам глава офиса президента пока не отреагировал на открытие уголовного производства. 

Ранее мэр Киева начал судиться с главой правительства Украины Алексеем Гончаруком и Богданом в связи с решением о его отстранении с поста председателя Киевской городской государственной администрации.

По мнению Кличко, Богдан грубо нарушил украинское законодательство, когда подал письмо в кабмин, которое стало основанием рассмотрения представления об увольнении. Мэр подчеркнул, что подобные вопросы находятся в компетенции действующего президента Украины и правительства.

Кабмин согласовал увольнение Кличко 4 сентября. Постановление поступило президенту Владимиру Зеленскому, принявшему окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. Мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #кличко #общество #весь мир

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