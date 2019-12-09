Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

 Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач

Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

 МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом

МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом
Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

 Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач

Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

 МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом

МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом
15:28   9 Декабря 2019
Россия

Путин посвятит 10 декабря правозащитной тематике

Путин посвятит 10 декабря правозащитной тематике

Президент России Владимир Путин посвятит вторник, 10 декабря, правозащитной тематике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

10 декабря отмечается международный День прав человека, поэтому российский лидер посвятит рабочий день вопросам этой тематики. В пресс-службе уточняют, что во вторник в Кремле состоится заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) — консультативного органа по содействию реализации конституционных полномочий Президента России в этой сфере. Речь пойдет об усовершенствовании судебной системы, а также о защите прав детей и подростков и поддержке россиян за рубежом.

После заседания в Кремле состоится встреча Путина и региональных уполномоченных по правам человека. В совещании поучаствуют более 70 омбудсменов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...