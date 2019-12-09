Путин посвятит 10 декабря правозащитной тематике

Президент России Владимир Путин посвятит вторник, 10 декабря, правозащитной тематике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

10 декабря отмечается международный День прав человека, поэтому российский лидер посвятит рабочий день вопросам этой тематики. В пресс-службе уточняют, что во вторник в Кремле состоится заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) — консультативного органа по содействию реализации конституционных полномочий Президента России в этой сфере. Речь пойдет об усовершенствовании судебной системы, а также о защите прав детей и подростков и поддержке россиян за рубежом.

После заседания в Кремле состоится встреча Путина и региональных уполномоченных по правам человека. В совещании поучаствуют более 70 омбудсменов.