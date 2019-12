Генсек Федерации бокса РФ назвал глупым решение WADA

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства порекомендовал запретить проведение международных турниров в РФ и появление российского флага на соревнованиях в течение четырех лет, а исполком WADA полностью принял эти рекомендации.

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев назвал глупым решение WADA. По его словам, непонятно, зачем применять такие санкции к целой стране, которая играет важнейшую роль в мировом спорте. Теперь WADA допустит до состязаний лишь тех российских спортсменов, которые доказали непричастность к несоблюдению кодекса Всемирного антидопингового агентства.

Умар Кремлев также предложил разобраться, как РФ дошла до этой ситуации. Главное на международных соревнованиях — выступить под национальным флагом и услышать гимн после побед, поэтому всем функционерам необходимо объединиться ради борьбы за права российских спортсменов.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R