Генсек Федерации бокса РФ назвал глупым решение WADA

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства порекомендовал запретить проведение международных турниров в РФ и появление российского флага на соревнованиях в течение четырех лет, а исполком WADA полностью принял эти рекомендации.

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев назвал глупым решение WADA. По его словам, непонятно, зачем применять такие санкции к целой стране, которая играет важнейшую роль в мировом спорте. Теперь WADA допустит до состязаний лишь тех российских спортсменов, которые доказали непричастность к несоблюдению кодекса Всемирного антидопингового агентства.

«Наказание должны понести только виновные», — добавил он.

Умар Кремлев также предложил разобраться, как РФ дошла до этой ситуации. Главное на международных соревнованиях — выступить под национальным флагом и услышать гимн после побед, поэтому всем функционерам необходимо объединиться ради борьбы за права российских спортсменов.

«В этом и есть наша главная задача, как глав федераций», — резюмировал Умар Кремлев.