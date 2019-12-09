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15:27   9 Декабря 2019
Россия

Генсек Федерации бокса РФ назвал глупым решение WADA

Генсек Федерации бокса РФ назвал глупым решение WADA

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства порекомендовал запретить проведение международных турниров в РФ и появление российского флага на соревнованиях в течение четырех лет, а исполком WADA полностью принял эти рекомендации.

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев назвал глупым решение WADA. По его словам, непонятно, зачем применять такие санкции к целой стране, которая играет важнейшую роль в мировом спорте. Теперь WADA допустит до состязаний лишь тех российских спортсменов, которые доказали непричастность к несоблюдению кодекса Всемирного антидопингового агентства.

«Наказание должны понести только виновные», — добавил он.

Умар Кремлев также предложил разобраться, как РФ дошла до этой ситуации. Главное на международных соревнованиях — выступить под национальным флагом и услышать гимн после побед, поэтому всем функционерам необходимо объединиться ради борьбы за права российских спортсменов. 

«В этом и есть наша главная задача, как глав федераций», — резюмировал Умар Кремлев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#бокс #wada #общество #aiba

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