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Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

 Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач

Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

 МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом

МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом
15:13   9 Декабря 2019
Россия

Единая транспортная карта появится для жителей Москвы и столичного региона

Единая транспортная карта появится для жителей Москвы и столичного региона

Единая транспортная карта появится для жителей Москвы и столичного региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как передает пресс-служба московского губернатора, соответствующее поручение прорабатывают власти региона. Как отметил Воробьев, жители Москвы и Подмосковья хотят, чтобы ввели единую карту, с помощью которой можно оплачивать поездки на территории всего региона. Губернатор поручил коллегам придумать идеи реализации и предоставить варианты решения вопроса.

Сейчас в Подмосковье действует карта «Стрелка», а в столице — «Тройка».

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #воробьев #общество

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