Единая транспортная карта появится для жителей Москвы и столичного региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как передает пресс-служба московского губернатора, соответствующее поручение прорабатывают власти региона. Как отметил Воробьев, жители Москвы и Подмосковья хотят, чтобы ввели единую карту, с помощью которой можно оплачивать поездки на территории всего региона. Губернатор поручил коллегам придумать идеи реализации и предоставить варианты решения вопроса.

Сейчас в Подмосковье действует карта «Стрелка», а в столице — «Тройка».