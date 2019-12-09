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15:22   9 Декабря 2019
Политика

Украинские граждане могут замерзнуть этой зимой, заявили в Госдуме

Украинские граждане могут замерзнуть этой зимой, заявили в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал решение Варшавы и Киева по поиску и добыче газа на Украине. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает RT.

Ранее в Польше прошла церемония соглашения между PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины». Стороны договорились заниматься совместным поиском и добычей газа на украинской территории.

Водолацкий заявил, что история напоминает ему случай, когда американская компания вложила большое количество средств в поиски месторождений газа на Украине, однако проект так и не увенчался успехом. Найденные месторождения приносили бы очень маленький доход. 

«Сегодняшнее заявление Польши совместно с Украиной — ответ для украинских граждан, которые могут замерзнуть этой зимой. Власти хотят показать, что занимаются поисками источников альтернативного газа», — резюмировал он. 

По мнению Водолацкого, таким образом Украина пытается уйти от проблемы заключения нового газового договора.

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Автор: Софья Белоцерковская
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