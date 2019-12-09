Решение WADA не помешает провести соревнования FIDE в РФ
Исполком Всемирного антидопингового агентства лишил РФ на четыре года права как проводить крупные международные спортивные соревнования, так и подавать заявки на их проведение. Президент федерации шахмат РФ Андрей Филатов сообщил, что решение WADA не помешает провести в объявленные ранее сроки соревнования под эгидой FIDE.
«Все соревнования FIDE в нашей стране пройдут в объявленные ранее сроки, — заверил Филатов.
Также исполком WADA решил не только отстранить российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года, но и допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта, только «чистых» атлетов из РФ в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.
«В конце декабря этого года мы ждем любителей шахмат в Москве на чемпионате мира по рапиду и блицу под патронажем короля Салмана», — добавил Андрей Филатов.
В январе 2020 года Владивосток примет вторую половину матча на первенство мира среди женщин между китайской шахматисткой Цзюй Вэньцзюнь и российской шахматисткой Александрой Горячкиной. В марте-апреле 2020 года Екатеринбург примет турнир претендентов,а в июле-августе Ханты-Мансийск и Москва примут Всемирную шахматную олимпиаду, первую Паралимпиаду и конгресс FIDE.
WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R— WADA (@wada_ama) 9 декабря 2019 г.