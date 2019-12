Решение WADA не помешает провести соревнования FIDE в РФ

Также исполком WADA решил не только отстранить российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года, но и допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта, только «чистых» атлетов из РФ в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

В январе 2020 года Владивосток примет вторую половину матча на первенство мира среди женщин между китайской шахматисткой Цзюй Вэньцзюнь и российской шахматисткой Александрой Горячкиной. В марте-апреле 2020 года Екатеринбург примет турнир претендентов,а в июле-августе Ханты-Мансийск и Москва примут Всемирную шахматную олимпиаду, первую Паралимпиаду и конгресс FIDE.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R