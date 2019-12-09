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15:15   9 Декабря 2019
Россия

Решение WADA не помешает провести соревнования FIDE в РФ

Решение WADA не помешает провести соревнования FIDE в РФ

Исполком Всемирного антидопингового агентства лишил РФ на четыре года права как проводить крупные международные спортивные соревнования, так и подавать заявки на их проведение. Президент федерации шахмат РФ Андрей Филатов сообщил, что решение WADA не помешает провести в объявленные ранее сроки соревнования под эгидой FIDE.

«Все соревнования FIDE в нашей стране пройдут в объявленные ранее сроки, — заверил Филатов​​​.

Также исполком WADA решил не только отстранить российских спортсменов от участия в ОИ на четыре года, но и допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта, только «чистых» атлетов из РФ в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

«В конце декабря этого года мы ждем любителей шахмат в Москве на чемпионате мира по рапиду и блицу под патронажем короля Салмана», — добавил Андрей Филатов.

В январе 2020 года Владивосток примет вторую половину матча на первенство мира среди женщин между китайской шахматисткой Цзюй Вэньцзюнь и российской шахматисткой Александрой Горячкиной. В марте-апреле 2020 года Екатеринбург примет турнир претендентов,а в июле-августе Ханты-Мансийск и Москва примут Всемирную шахматную олимпиаду, первую Паралимпиаду и конгресс FIDE.

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Автор: Анатолий Кубарев
#wada #соревнования #общество #fide

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