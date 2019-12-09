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Сын Порошенко стал владельцем компании отца

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Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

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15:18   9 Декабря 2019
Россия

Экс-чемпион мира по боксу призвал не отнимать шанс у российских спортсменов

Экс-чемпион мира по боксу призвал не отнимать шанс у российских спортсменов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс назвал изоляцию России от мирового спорта катастрофой. Об этом пишет RT.

«Если вы отстраняете всю сборную из-за ошибок нескольких спортсменов, это несправедливо по отношению к остальным», — заявил спортсмен.  

Он подчеркнул, что наказывать надо виновных, тот вид спорта, в котором были нарушения. Джонс призвал не ломать жизни детей, которые стремятся за своей мечтой, хотят выступать на Олимпиадах, мировых первенствах.

«Из любви к спорту и своей стране они просто хотят выходить на старт под своим флагом в надежде занять первое место и доказать, что их родина — одна из лучших», — считает спортсмен.

В августе 2015 года Джонс встретился с российским лидером Владимиром Путиным и попросил у него помощи в получении гражданства РФ. В сентябре он его получил.

Ранее исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года.

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Автор: Виктория Разумовская
#спорт #wada #общество

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