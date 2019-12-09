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 Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач

Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

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Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

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 МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом

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14:55   9 Декабря 2019
Россия

Экс-депутат украинской Рады получил двухлетний срок за нападение на посольство РФ

Экс-депутат украинской Рады получил двухлетний срок за нападение на посольство РФ

Экс-депутат украинской Рады, бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский получил двухлетний срок за нападение на посольство России в Киеве. Такое решение вынес Мосгорсуд в понедельник, 9 декабря.

Прокуратура настаивала на шести годах колонии общего режима, а защита Рудьковского заявляла, что он частично возместил ущерб, поэтому приговор должен быть не связан с лишением свободы. В результате суд приговорил Николая Рудьковского к двум годам колонии общего режима. Как уточняет ТАСС, дело рассматривалось в особом порядке.

Рудьковского признали виновным в нападении на российское посольство в столице Украины в июне 2014 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика

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