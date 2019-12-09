Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач

Глава Якутии Айсен Николаев посочувствовал трудной судьбе своего земляка, шамана Александра Габышева, комментируя в беседе с «Политикой Сегодня» решение проводника между миром духов и живых вновь отправиться в Москву.

«Александр Габышев – это человек с очень трудной судьбой. Он пережил очень серьезные потрясения в своей жизни, что, конечно же, сказалось на его здоровье, и некоторые люди просто сейчас пытаются его использовать для решения политических задач. Человеку сейчас на самом деле нужна поддержка семьи, поддержка родных и близких. Ему надо просто лечиться и восстанавливаться. Я надеюсь, что после возвращения на родину, которое у него получилось, он будет чувствовать себя лучше и у него все в жизни нормализуется», — сказал Николаев.

Житель Якутска 50-летний Александр Габышев весной этого года объявил себя шаманом-воином и отправился пешком в российскую столицу. Его путь сопровождали митинги оппозиции, информационную поддержку которым оказывали политтехнологи признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. К осени Габышев успел пройти около трех тысяч километров, однако после беспорядков в Чите шамана задержали. На него завели уголовное дело об экстремизме и назначили психиатрическую экспертизу. Эксперты признали «воина» вменяемым. Шумихе вокруг Габышева активно способствовали антироссийские и иностранные СМИ. Так на обложку шамана после беспорядков в Чите поместили The New York Times.