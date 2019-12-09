Мэр Оренбурга ушел в отставку из-за перехода на другую работу

Мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин ушел в отставку из-за перехода на другую работу, об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что 51-летний Дмитрий Кулагин занимал пост главы Оренбурга с декабря 2018 года, до этого работал заместителем премьер-министра региона. Заявление об отставке он подал в субботу, 7 декабря, а в понедельник, 9 декабря, сложил полномочия. Официально отставку утвердят 24 декабря, таким образом на посту мэра Оренбурга Кулагин проработал около года.

Как уточнили в администрации Оренбурга, заместитель мэра Владимир Ильиных будет исполнять обязанности градоначальника. Местные СМИ пишут, что Кулагин в ближайшее время займет должность первого замруководлителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.