Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

 Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач

Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

 МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом

МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом
Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты рассмотрят 10 декабря

 Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач

Глава Якутии рассказал о людях, которые используют шамана Габышева для политических задач
Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца
Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

 МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом

МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом
14:38   9 Декабря 2019
Россия

Мэр Оренбурга ушел в отставку из-за перехода на другую работу

Мэр Оренбурга ушел в отставку из-за перехода на другую работу

Мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин ушел в отставку из-за перехода на другую работу, об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что 51-летний Дмитрий Кулагин занимал пост главы Оренбурга с декабря 2018 года, до этого работал заместителем премьер-министра региона. Заявление об отставке он подал в субботу, 7 декабря, а в понедельник, 9 декабря, сложил полномочия. Официально отставку утвердят 24 декабря, таким образом на посту мэра Оренбурга Кулагин проработал около года.

Как уточнили в администрации Оренбурга, заместитель мэра Владимир Ильиных будет исполнять обязанности градоначальника. Местные СМИ пишут, что Кулагин в ближайшее время займет должность первого замруководлителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #оренбург

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...