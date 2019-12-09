МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который 10 декабря посетит Вашингтон с рабочим визитом, встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним дальнейшее развитие российско-американских отношений.

Об этом в понедельник сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве.

«Десятого декабря Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Трампом и проведет переговоры с государственным секретарем Помпео, - говорится в сообщении. - Предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня».

Напомним, в понедельник 9 декабря президент России Владимир Путин отправился в Париж на саммит «нормандской четверки». Как сообщалось ранее, на полях саммита, перед началом заседания «четверки», российский лидер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. А по окончании заседания у Путина запланированы двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.