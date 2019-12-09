Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Бывший украинский лидер Петр Порошенко больше не является основателем агропромышленной компании «Укрпроминвест-Агро». Ее владельцем стал сын Петра — Алексей Порошенко. Об этом пишет издание Liga.net.

«Алексей Порошенко получил контроль над «Укрпроминвест-Агро»… Сын Порошенко также стал бенефициаром ООО «Группа Агропродинвест», основателем которой является «Укрпроминвест-Агро», а также ряда входящих в ООО компаний», — говорится на сайте издания.

Ранее всеми этими активами владел экс-президент Украины. Владельцы поменялись 31 октября.

Компания выращивает отруби, пшеницу, свеклу, кукурузу. Производит сахар и муку. Занимается животноводством.