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Сын Порошенко стал владельцем компании отца

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14:44   9 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Сын Порошенко стал владельцем компании отца

Бывший украинский лидер Петр Порошенко больше не является основателем агропромышленной компании «Укрпроминвест-Агро». Ее владельцем стал сын Петра — Алексей Порошенко. Об этом пишет издание Liga.net.

«Алексей Порошенко получил контроль над «Укрпроминвест-Агро»… Сын Порошенко также стал бенефициаром ООО «Группа Агропродинвест», основателем которой является «Укрпроминвест-Агро», а также ряда входящих в ООО компаний», — говорится на сайте издания.

Ранее всеми этими активами владел экс-президент Украины. Владельцы поменялись 31 октября. 

Компания выращивает отруби, пшеницу, свеклу, кукурузу. Производит сахар и муку. Занимается животноводством.

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Автор: Виктория Разумовская
#порошенко #украина

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