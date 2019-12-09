Конференцию к 70-летию НАТО отменили в Дании по требованию посольства США

Послу США в Дании Карле Сандс не понравилось, что на конференцию пригласили аналитика Стенли Слоана, который критикует политику американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель Датского атлантического совета.

По его словам, организация не проведет в Дании конференцию, приуроченную к 70-летнему юбилею Североатлантического альянса, после требований американского посольства отменить участие эксперта Стенли Слоана.

«Посольство выступает соорганизатором мероприятия, поэтому у Датского атлантического совета нет иного выбора, кроме как отменить его участие», — объяснили в организации.