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Полиция возбудила уголовное дело против главы офиса Зеленского

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Сын Порошенко стал владельцем компании отца

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Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

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14:33   9 Декабря 2019
Весь мир

Конференцию к 70-летию НАТО отменили в Дании по требованию посольства США

Конференцию к 70-летию НАТО отменили в Дании по требованию посольства США

Послу США в Дании Карле Сандс не понравилось, что на конференцию пригласили аналитика Стенли Слоана, который критикует политику американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель Датского атлантического совета.

По его словам, организация не проведет в Дании конференцию, приуроченную к 70-летнему юбилею Североатлантического альянса, после требований американского посольства отменить участие эксперта Стенли Слоана.

«Посольство выступает соорганизатором мероприятия, поэтому у Датского атлантического совета нет иного выбора, кроме как отменить его участие», — объяснили в организации.

После серьезных раздумий Датский атлантический совет отказался от организации конференции. Генеральный секретарь организации Ларс Струве назвал слишком проблематичным процесс и отметил, что Датский атлантический совет не может участвовать в конференции, не говоря уже о том, чтобы предлагать участие экспертам. Конференция могла состояться в Копенгагене 10 декабря.

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Автор: Анатолий Кубарев
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