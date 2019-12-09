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14:16   9 Декабря 2019
Весь мир

Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме

Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме

Турецкий лидер Тайип Эрдоган раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова об исламском терроризме на саммите НАТО, который прошел в минувшую среду в Лондоне. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА Новости.

Эрдоган напомнил, что в ходе саммита Макрон заявил об исламском терроризме, хотя турецкий лидер неоднократно говорил, что слово «ислам» означает «мир». 

«Как у вас получается соединять мир и терроризм? В Париже сейчас «желтые жилеты» выступают. Ну, пусть он их остановит. Почему не может?», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре. 

Турецкий лидер отметил, что больше всех от действий террористов страдают именно мусульманские страны — Сирия, Ирак, Сомали. До сих пор продолжается имперское мышление «Разделяй, раздирай, глотай», считает он. 

Эрдоган отметил, что когда ущемляются права мусульман, Турция находится рядом с ними.

Саммит Североатлантического альянса проходил 3 и 4 декабря в Лондоне. Мероприятие было приурочено к 70-летнему юбилею НАТО.

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Автор: Софья Белоцерковская
#турция #эрдоган #политика #общество #весь мир #макрон

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