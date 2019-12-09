Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме

Турецкий лидер Тайип Эрдоган раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова об исламском терроризме на саммите НАТО, который прошел в минувшую среду в Лондоне. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА Новости.

Эрдоган напомнил, что в ходе саммита Макрон заявил об исламском терроризме, хотя турецкий лидер неоднократно говорил, что слово «ислам» означает «мир».

«Как у вас получается соединять мир и терроризм? В Париже сейчас «желтые жилеты» выступают. Ну, пусть он их остановит. Почему не может?», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Турецкий лидер отметил, что больше всех от действий террористов страдают именно мусульманские страны — Сирия, Ирак, Сомали. До сих пор продолжается имперское мышление «Разделяй, раздирай, глотай», считает он.

Эрдоган отметил, что когда ущемляются права мусульман, Турция находится рядом с ними.

Саммит Североатлантического альянса проходил 3 и 4 декабря в Лондоне. Мероприятие было приурочено к 70-летнему юбилею НАТО.