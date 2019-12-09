Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил, что российские футболисты могут быть лишены права участвовать в Чемпионате мира по футболу в 2022 году из-за решения WADA об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом он заявил «Политике сегодня».

«То, что касается чемпионата мира и финала Лиги чемпионов, который в 2021 году запланирован в Санкт-Петербурге, возможны негативные решения для нашей страны. Потому что FIFA, которая является «хозяйкой» чемпионата мира, имеет договор с WADA и решения WADA для нее имеют значение», — заметил член исполкома РФС.

Кроме того, Лебедев прокомментировал судьбу предстоящего чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2020 году. В Санкт-Петербурге должны пройти три игры группового турнира и один четвертьфинал.

Лебедев подчеркнул, что чемпионат Европы по футболу проводит UEFA, которая не заключала договора c WADA.

«Поэтому теоретически все решения WADA для UEFA никакого значения не имеют. За последние несколько лет никаких претензий со стороны FIFA или UEFA к нам не было. Я думаю, на 99 процентов, что чемпионат Европы будет сохранен. Сборная России примет в нем участие как сборная России и те матчи, которые запланированы в Петербург,е состоятся», — добавил собеседник агентства.

9 декабря за нарушение антидопинговых правил исполком WADA лишил Россию на четыре года права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не может подавать заяви на проведение международных турниров. На ближайшей Олимпиаде и Паралимпиаде смогут выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна РФ.