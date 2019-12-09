Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

 Обвиняемый в экстремизме Жуков мог стать «засланным казачком» в оппозиции

Обвиняемый в экстремизме Жуков мог стать «засланным казачком» в оппозиции
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России
Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме

Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме

Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA
Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

 Обвиняемый в экстремизме Жуков мог стать «засланным казачком» в оппозиции

Обвиняемый в экстремизме Жуков мог стать «засланным казачком» в оппозиции
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России
Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме

Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме

Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA
13:43   9 Декабря 2019
Россия

Россия обжалует решение WADA

Россия обжалует решение WADA

Первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия намерена обратиться в спортивный арбитраж в Лозанне для обжалования решения WADA.

Решение организации начнет действовать через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.

Ранее исполком WADA объявил, что на ближайших Олимпийских играх, Чемпионате мира и Паралимпиаде смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом. Флаг РФ не поднимут ни на одном крупном спортивном мероприятии в ближайшие четыре года. 

Спортсменов и тренеров могут допустить до соревнований, если им удастся доказать непричастность к несоблюдению кодекса WADA.

РУСАДА проведет 19 декабря заседание, на котором будет обсуждаться это решение WADA.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #спорт #wada

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...