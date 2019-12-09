Россия обжалует решение WADA

Первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия намерена обратиться в спортивный арбитраж в Лозанне для обжалования решения WADA.

Решение организации начнет действовать через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.

Ранее исполком WADA объявил, что на ближайших Олимпийских играх, Чемпионате мира и Паралимпиаде смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом. Флаг РФ не поднимут ни на одном крупном спортивном мероприятии в ближайшие четыре года.

Спортсменов и тренеров могут допустить до соревнований, если им удастся доказать непричастность к несоблюдению кодекса WADA.

РУСАДА проведет 19 декабря заседание, на котором будет обсуждаться это решение WADA.