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Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

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15:44   9 Декабря 2019
Весь мир

Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

Террористы пытаются захватить власть на юге Сирии при поддержке ЦРУ

Сбежав под защиту израильских военных и заручившись поддержкой ЦРУ, террористы из «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) стремятся расшатать ситуацию в Сирии, чтобы захватить власть. На юге страны продолжается череда политических убийств, нападений на бойцов правительственной армии и ее союзников. Накануне неизвестные боевики застрелили в городе Тафас полицейского по имени Ахмед ан-Нахлави, который готовил бойцов проправительственного ополчения.

Говоря о причинах сложной ситуации в провинции Даръа на юге Сирии, военный эксперт Борис Рожин предположил, что часть вчерашних боевиков просочилась в местные госструктуры.

«С одной стороны, часть боевиков там встроена в местные госструктуры, а с другой стороны, – есть боевики, недовольные тем, как обернулась ситуация на юге Сирии. Соответственно, есть «унавоженная почва» для террористических проявлений – терактов, диверсий, покушений на официальных лиц. При этом местные органы власти, в которых немало бывших боевиков, не слишком заинтересованы в том, чтобы с этим бороться», – рассказал эксперт с беседе с ФАН.

По мнению эксперта, нужно приложить много усилий, чтобы урегулировать ситуацию на юге страны, однако официальный Дамаск вынужден решать множество задач одновременно.

«На юге Сирии потребуется проведение более жесткой контртеррористической операции – борьба против активных боевиков, перестройка работы местных органов власти и укрепление местных силовых структур – разведки, ополчения полиции. Эти проблемы решаемы, но Асад (Башар Асад — президент САР - прим. ред.) не может разорваться, ведь он решает большое количество задач. Можно сказать, что вопрос несколько «подзапустили», однако постепенно его придется решать», – уверен Рогожин.

Ситуацию на юге страны осложняют действующие на территории Иордании разведки США и Великобритании, которые рассматривают боевиков в Даръа и Эль-Кунейтре, как способную противодействовать Дамаску силу, отмечал ранее ФАН. Напряженность вносит и влияние американской военной базы «Ат-Танф».

Летом 2018 года официальный Дамаск ликвидировал зону деэскалации «Южная» и восстановил контроль на юге Сирии. Российский Центр по примирению враждующих сторон убедил боевиков подписать соглашение о перемирии с Дамаском. После этого Сирийская арабская армия (САА) разгромила группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ). В рамках соглашения в районах Даръа, Эль-Кунейтре и Эс-Сувейде прекратились зачистки и массовые аресты.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #джихадисты

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