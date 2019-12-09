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13:55   9 Декабря 2019
Россия

Twitter заблокировал аккаунт Малькевича, испугавшись обвинений в цензуре

Twitter заблокировал аккаунт Малькевича, испугавшись обвинений в цензуре

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что у него заблокировали аккаунт в Twitter. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает Telegram-канал «Media Малькевич». 

В Twitter заявили, что причиной блокировки аккаунта является «нарушение правил социальной сети». Однако Малькевич признался, что не понимает, какое именно правило он нарушил. Глава фонда подчеркнул, что лишился нескольких тысяч подписчиков. 

«Ну вот, и до меня добрались!», — написал он. 

Он предположил, что администрация Twitter «работает на опережение», ведь на прошлой неделе была проведена презентация доклада фонда о цензуре в Facebook. Аналогичное мероприятие, но уже по поводу цензуры в Twitter, должно было пройти в конце декабря, уточнил Малькевич. 

Twitter объявил войну России, считает глава фонда. Так, аккаунт проекта «Хорошие новости» блокировался уже несколько раз. Все эти случаи войдут в новый доклад, на котором Малькевич планирует выступить как пострадавший. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #малькевич

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