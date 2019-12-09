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14:46   9 Декабря 2019
Весь мир

Турция и террористы ПНС Ливии лишили Грецию права на морские зоны в районе ее островов

Турция и террористы ПНС Ливии лишили Грецию права на морские зоны в районе ее островов

Греция собирается пожаловаться в Брюссель на незаконность соглашения о морских границах, подписанного ранее президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что данное соглашение лишает Афины права на морские зоны в районе ряда островов, в том числе у Крита и Родоса. При этом министр подчеркнул, что заключенный с террористами договор не имеет никакой юридической силы, так как является незаконным, передает ФАН.

Напомним, 6 декабря посол Ливии в Греции был объявлен персоной нон грата и выслан из страны. Турция, комментируя этот дипломатический протест, назвала его «незрелым» и «возмутительным».

 Триполи и западная часть Ливии в настоящее время находится под контролем созданного при участии Запада так называемого Правительства национального согласия, напрямую связанного с рядом международных террористических группировок, включая запрещенные в России ИГ* и «Аль-Каиду».

Турция и террористы ПНС Ливии лишили Грецию права на морские зоны в районе ее островов

  На борьбу с террористами направлена операция Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Ряд СМИ ( в основном прозападных) периодически сообщают, что в антитеррористической операции участвует  ЧВК «Вагнера», однако эти данные никак не подтверждаются.

* - Турция и террористы ПНС Ливии лишили Грецию права на морские зоны в районе ее островов

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Автор: Александр Люблинский
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