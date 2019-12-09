Новый секретарь ОП РФ заступилась за ругающихся матом чиновников

Новый секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в комментарии «Политике Сегодня» с пониманием отнеслась к чиновникам, которые в пылу эмоций срываются на обсценную лексику.

«Я не могу оправдать тех, кто не справляется с эмоциями и понимаю, что иногда неисполнительность со стороны подчиненных доводит руководителей до такого состояния. Мне кажется важно такое состояние предупредить и создать нормально работающую систему в городе или в районе для того, чтобы не приходилось применять таких жестких мер», — сказала Михеева.

Жестко отреагировала в минувшие выходные на неудовлетворительную работу по реконструкции парка глава администрации Липецка Евгения Уваркина. Видео, за кадром которого она распекает нерадивых подрядчиков, срезонировало в соцсетях. Позднее Уваркина объяснила, что записала ролик для внутреннего использования и никого не пыталась оскорбить.

Непечатное слово прозвучало в мотивационной речи начальника отдела по молодежной политики администрации Соснового Бора в Ленинградской области Александры Поздняковой. Обращаясь к молодым людям, она заявила, что большинству безразличны происходящие вокруг события, поэтому нужно «много и усердно работать», заменив это понятие емким нецензурным выражением.

«Ну, видишь, подбодрила ребят», — обратилась Позднякова к другому спикеру на сцене, реагируя на шум в зале, и сразу извинилась за мат.

Лидию Михееву избрали новым секретарем ОП РФ на пленарном заседании в понедельник, 9 декабря. Ее кандидатуру выдвинул совет старейшин, а также первый секретарь организации Вячеслав Бочаров. Члены ОП РФ проголосовали практически единогласно, воздержались двое. Заместителями Михеевой стали Владислав Гриб и Лео Бокерия.