Финляндия выделила три миллиона евро для поддержки образования детей в Сирии

Хельсинки выделяет деньги через фонды ЮНИСЕФ. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Финляндии. По его словам, страна выделила три миллиона евро, чтобы поддержать образование сирийских детей. Деньги потратят на ремонт школ и поддержку неформального образования для 4,5 тысячи детей путем проведения внеклассных уроков и психосоциальной поддержки.

How can schools prepare students for the 21st century workplace? This 18-year-old activist from Armenia has a few ideas. #ForEveryChild, education https://t.co/XoSQuLBKfU