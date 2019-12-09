Финляндия выделила три миллиона евро для поддержки образования детей в Сирии

Хельсинки выделяет деньги через фонды ЮНИСЕФ. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Финляндии. По его словам, страна выделила три миллиона евро, чтобы поддержать образование сирийских детей. Деньги потратят на ремонт школ и поддержку неформального образования для 4,5 тысячи детей путем проведения внеклассных уроков и психосоциальной поддержки.

«А также на улучшение доступа к школьным и базовым услугам для 500 детей с ограниченными возможностями», — добавили в МИД Финляндии.

Посол Финляндии в Ливане Тарья Фернандес отметил, что более двух миллионов детей в Сирии не ходят в школу. По ее словам, нельзя позволить потерять это поколение. В 2018 году более 70 тысяч детей пошли в школу в Сирии благодаря сотрудничеству между Хельсинки и ЮНИСЕФ.