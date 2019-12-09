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Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

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13:34   9 Декабря 2019
Россия

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане исламиста, собиравшего деньги для ИГ*

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане исламиста, собиравшего деньги для ИГ*

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане исламиста, который собирал деньги для ИГ* в Сирии под прикрытием благотворительности. Об этом сообщили в Следственном комитете. 

Задержанный Сааду Ахмеднабиев организовал в нескольких российских субъектах сбор денег в интересах международных террористических организаций. Его брат, Исраил Ахмеднабиев, объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества.

Следствие установило, что с 2015 года Сааду Ахмеднабиев вместе с братом, которого замечают то в Турции, то в Сирии, собирал в России деньги для ИГ*. Всего братья успели отправить боевикам два миллиона рублей. Их удалось собрать под видом помощи нуждающимся мусульманам, сирийским беженцам и строительства колодцев в Африке.

*Террористическая организация, запрещена в РФ 

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #иг #фсб

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