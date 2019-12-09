Глава МАГАТЭ назвал сериал «Чернобыль» художественным вымыслом
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что сериал «Чернобыль» является художественным вымыслом, несмотря на то, что основан на реальных фактах. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает РИА Новости.
Гросси назвал сериал занимательным, однако напомнил, что он является художественным вымыслом.
«Нельзя забывать, что это не документальный фильм. Потому что люди часто путают эти вещи», — сказал Гросси.
Он считает, что авария до сих пор вызывает интерес людей и остается в памяти общественности, потому что это был крупный и драматичный эпизод в истории.