Трамп рассказал, что его адвокат узнал много интересного в «каком-то месте»

Президент США Дональд Трамп, рассказывая о поездке своего личного адвоката на Украину, забыл название этой страны и сообщил журналистам, что Руди Джулиани раздобыл много хорошей информации в «каком-то месте».

Слова Трампа приводит издание The Hill на своей страничке в сети микроблогов Twitter.

В частности, Трамп сообщил, что доклад его адвоката Руди Джулиани по материалам, полученным во время поездки на Украину, вскоре будет опубликован в Конгрессе. При этом он не произнес слова Украина, назвав страну, куда ездил его адвокат «каким-то местом».

Ранее СМИ сообщали, что Джулиани, во время поездки на Украину, встретился там с бывшими генпрокурорами, которые занимались делом бывшего вице-президента США Джо Байжена и его сына – Хантера. По словам Джулиани, он получил доказательства причастности отца и сына Байденов к украинской коррупции и готов их обнародовать.

President Trump on Rudy Giuliani: "I just know that he's come back from some place.. He says he has a lot of good information. I have not spoken to him about that information yet." pic.twitter.com/wURq7foT8l