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Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

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13:25   9 Декабря 2019
Весь мир

Трамп рассказал, что его адвокат узнал много интересного в «каком-то месте»

Трамп рассказал, что его адвокат узнал много интересного в «каком-то месте»

Президент США Дональд Трамп, рассказывая о поездке своего личного адвоката на Украину, забыл название этой страны и сообщил журналистам, что Руди Джулиани раздобыл много хорошей информации в «каком-то месте».

Слова Трампа приводит издание The Hill на своей страничке в сети микроблогов Twitter.

В частности, Трамп сообщил, что доклад его адвоката Руди Джулиани по материалам, полученным во время поездки на Украину, вскоре будет опубликован в Конгрессе. При этом он не произнес слова Украина, назвав страну, куда ездил его адвокат «каким-то местом».

«Я только знаю, что он вернулся из какого-то места. Он сказал, что у него много хорошей информации. Я еще не говорил с ним об этой информации. Я слышал, он нашел много», - рассказал президент США.

Ранее СМИ сообщали, что Джулиани, во время поездки на Украину, встретился там с бывшими генпрокурорами, которые занимались делом бывшего вице-президента США Джо Байжена и его сына – Хантера. По словам Джулиани, он получил доказательства причастности отца и сына Байденов к украинской коррупции и готов их обнародовать.

 

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Автор: Александр Люблинский
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