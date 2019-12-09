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13:05   9 Декабря 2019
Россия

Андрей Малахов заявил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit

Андрей Малахов заявил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit

Российский телеведущий Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала «StarHit». Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщается на сайте издания. 

«Сегодня, когда в скорости подачи информации интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой "StarHit" исчерпаны», — сказано на сайте. 

По словам журналиста, с 1 января 2020 года журнал откажется от бумажной версии и будет выходить только цифровом виде. 

Малахов стал главным редактором «StarHit» в 2007 году — с момента, когда журнал только появился. Изначально издание носило название Zephir.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #малахов

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