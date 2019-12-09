Глава Карачаево-Черкесии объявил 31-е декабря выходным днем в республике

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31-е декабря выходным днем в республике. Таким образом суббота, 28 декабря, будет рабочей, а 31-е декабря — выходной.

Указ распространяется на госслужащих, лица, замещающих госдолжности, работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов Карачаево-Черкесской республики.

Ранее такое же решение приняли главы Ставропольского края, Томской, Кировской и Псковской областей, Крыма. Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, делающий 31 декабря выходным днем.