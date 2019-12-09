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Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA
Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

Сборная РФ по футболу может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за решения WADA

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13:03   9 Декабря 2019
Россия

Глава Карачаево-Черкесии объявил 31-е декабря выходным днем в республике

Глава Карачаево-Черкесии объявил 31-е декабря выходным днем в республике

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31-е декабря выходным днем в республике. Таким образом суббота, 28 декабря, будет рабочей, а 31-е декабря — выходной.

Указ распространяется на госслужащих, лица, замещающих госдолжности, работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов Карачаево-Черкесской республики.

Ранее такое же решение приняли главы Ставропольского края, Томской, Кировской и Псковской областей, Крыма. Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, делающий 31 декабря выходным днем.

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Автор: Виктория Разумовская
#новый год #выходные #31 декабря

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