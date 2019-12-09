РЖД в 2020 году продлят скидки на перевозки грузов в термических контейнерах
Скидку в 3,8 процента введут на перевозки грузов в термических контейнерах и порожних термических контейнерах. Об этом сообщил представитель РЖД. По его словам, компания в 2020 году продлит скидки к тарифу на перевозки грузов в термических контейнерах.
Кроме этого, РЖД установила скидки в 16,2 процента и 7,7 процента на перевозки груженых универсальных крупнотоннажных контейнеров, которые следуют в составе контейнерных поездов, со станции Кунцево II Московской железной дороги на станцию Екатеринбург-Товарный Свердловской железной дороги.
«Установим понижающие коэффициенты 0,838 и 0,923 к действующим тарифам на внутрироссийские перевозки груженых универсальных крупнотоннажных контейнеров», — добавили в РЖД.
Компания с 2013 года вправе в определенных случаях давать надбавки и скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Однако предельные планки скидки и надбавки меняли. В 2019 году верхнюю границу скидки сохранили в пределах 50 процентов, а надбавку обнулили. При этом в прейскурант ввели до 2025 года экспортную надбавку к тарифу в восемь процентов на все грузы за исключением нефтепродуктов, алюминия и энергетических газов.
Когда часы 12 бьют... Да-да, это мы про Новый год. Новый железнодорожный год! С 8 декабря вводится в действие измененный график движения поездов. Подробнее о перспективах на 2019/2020 здесь: https://t.co/7O4KDJ0gsW#РЖД #ЖелезнаяДорога #РЖД_Новости #Поезд pic.twitter.com/C1bzYOZWSU— ОАО РЖД (@rzd_official) 6 декабря 2019 г.