РЖД в 2020 году продлят скидки на перевозки грузов в термических контейнерах

Скидку в 3,8 процента введут на перевозки грузов в термических контейнерах и порожних термических контейнерах. Об этом сообщил представитель РЖД. По его словам, компания в 2020 году продлит скидки к тарифу на перевозки грузов в термических контейнерах.

Кроме этого, РЖД установила скидки в 16,2 процента и 7,7 процента на перевозки груженых универсальных крупнотоннажных контейнеров, которые следуют в составе контейнерных поездов, со станции Кунцево II Московской железной дороги на станцию Екатеринбург-Товарный Свердловской железной дороги.

«Установим понижающие коэффициенты 0,838 и 0,923 к действующим тарифам на внутрироссийские перевозки груженых универсальных крупнотоннажных контейнеров», — добавили в РЖД.

Компания с 2013 года вправе в определенных случаях давать надбавки и скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Однако предельные планки скидки и надбавки меняли. В 2019 году верхнюю границу скидки сохранили в пределах 50 процентов, а надбавку обнулили. При этом в прейскурант ввели до 2025 года экспортную надбавку к тарифу в восемь процентов на все грузы за исключением нефтепродуктов, алюминия и энергетических газов.