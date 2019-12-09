«Новая газета» опубликовала фейк, десятикратно завысив количество митинговавших в Котласе

Митинг в рамках «мусорных протестов» прошел в минувшее воскресенье в городе Котлас. По информации «Новой газеты», на согласованное мероприятие пришли 10 тысяч человек, когда по официальным данным администрации Котласа, на мероприятии присутствовало около тысячи горожан. Издание в очередной раз завысило количество пришедших, повторяя летний сценарий с митингами в Москве.

Telegram-канал «Минправды» обратил внимание на неправдоподобные подсчеты «Новой газеты». Даже местные активисты, заинтересованные в большей численности, сообщали, что людей на акции было, как минимум, в два раза меньше.

«Новая газета», ссылаясь на организаторов митинга «Комитет защиты Северной Двины г. Котлас», указала 10 тысяч участников. Однако в группе во «ВКонтакте» администрация «Комитета» не приводила четких цифр, упомянув лишь «большое количество людей». Откуда СМИ взяло конкретную и сильно завышенную цифру – неизвестно.

По фотоотчетам с места событий невооруженным глазом видно, что на акцию собралось гораздо меньше людей, чем озвучила «Новая газета». В «Минправды» по снимкам с митинга пересчитали пришедших, приведя цифру всего в 1,3 тысячи человек. Эти данные ближе к официальной информации администрации Котласа и выглядят гораздо реалистичнее.

Напомним, для «Новой газеты» намеренно завышать массовость акций не впервой. Так, издание специально изменило число митингующих в «нужную сторону» на согласованной акции 10 августа в Москве. В то время как столичное МВД сообщало о 20 тысячах пришедших на митинг-концерт, «Новая газета» написала о 50 тысячах участников.

Издание опиралось на данные неформального объединения волонтеров «Белый счетчик». Хотя создатели организации уверяют, что выдают реальное количество митингующих, «Счетчик» ловили на завышении данных в мае и августе этого года. «Ошибки» в подсчетах волонтеры допускают из-за несовершенства методов – добровольцы встают возле рамок с металодетекторами и отмечают каждого прошедшего на специальном механическом кликере. В таком случае существует погрешность, когда человек покинул митинг и вернулся обратно, волонтеры посчитают его два и больше раз. Кроме того, либеральная организация заинтересована в накрутке количества участников акций, поэтому может специально «накликивать» лишние сотни и тысячи раз.

Оппозиционные СМИ не в первый раз завышают количество участников на уличных акциях. Летом 2019 года во время столичных митингов это делалось систематически, чтобы манипулировать общественным мнением и обострять обстановку.