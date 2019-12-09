Студент Высшей школы экономики, либертарианец Егор Жуков, которого обвиняли в экстремизме, мог пойти на сделку со следствием и «сдать» своих сторонников из оппозиции, чтобы отправиться «под домашний арест». Как рассказал Жуков журналисту «Эха Москвы» Сергею Бунтману, сразу после задержания вместо СИЗО ему предложили домашний арест в обмен на сделку со следствием.

«Я понимал, что сейчас поеду в среду, к которой на тот момент был совсем не готов. Но я сказал: «Ну вы серьезно мне это предлагаете?», – сказал Жуков.

Российская Фемида вынесла либертарианцу условное наказание, остальным участникам «московского дела» повезло значительно меньше. Более того, сразу после приговора Жукову предложили работу «Новая Газета» и «Эхо Москвы». Главред радиостанции Алексей Венидиктов даже опубликовал пресс-карту с фотографией Жукова, напомнив, что выступал его поручителем.

Издание ФАН не исключает, что мягкий приговор Жукову стал частью сделки, а сам студент будет «засланным казачком», который будет собирать необходимую для кого-то информацию изнутри. Ведь работая в либеральных СМИ, он сможет получать всю информацию о заказчиках, партнерах и всех схемах работы изданий.

На фоне скандала со студентом, правдоподобно выглядит версия о том, что Жуков, самостоятельно или под влиянием сторонних сил, готовится составить конкуренцию главе признанного в РФ иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексею Навальному и возглавить российскую оппозицию. По словам ведущего «Эха Москвы» Бунтмана, в последнее такая версия набирает обороты.

Примечательно, что сам Жуков не стал отрицать такую возможность.

«Готовят каким образом? Несознательно готовят, но какие-то происходят действия вокруг меня, которые повышают мою популярность», – подтвердил студент.

Жуков отметил, что не имеет ничего против деятельности блогера Навального, однако это не мешает студенту заявлять о том, что Навальный и его соратники уже несколько раз подряд утраивали несогласованные митинги, причем без тактики или стратегии, а просто ради бунта.