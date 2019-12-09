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12:51   9 Декабря 2019
Весь мир

Посольство РФ в Новой Зеландии призвало соотечественников соблюдать меры безопасности

Посольство РФ в Новой Зеландии призвало соотечественников соблюдать меры безопасности

Российское посольство в Новой Зеландии напомнило соотечественникам о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с произошедшим на острове Уайт-Айленд извержением вулкана.

Согласно рекомендациям диппредставительства, опубликованным в социальной сети Facebook, чтобы не отравиться вулканическим пеплом, необходимо плотно закрыть окна и двери и не покидать помещения.

«В связи с извержением вулкана на острове Уайт посольство настоятельно рекомендует соотечественникам, находящимся в районе бедствия, строго следовать рекомендациям новозеландского Национального агентства по чрезвычайным ситуациям», - говорится в опубликованном сообщении.

Также дипломаты напомнили, что после извержения вулкана опасность отравления сохраняется в большом радиусе от эпицентра, и посоветовали следить за информационными сводками.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд погибли, по последним данным, пять человек.

 

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Автор: Александр Люблинский
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