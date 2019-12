Таиланд получил первые десять заказанных в Китае танков

Согласно контракту, Вашингтон предоставит Бангкоку 23 бронетранспортера из этого количества бесплатно. Таиланд планирует полностью заменить парк бронемашин, который состоит в основном из устаревших американских моделей.

Thai army takes delivery of Chinese battle tanks - more at https://t.co/TD2ZNloMjT #Thailand #Military #Tanks #US #China Thailand’s Army has taken delivery of Chinese tanks and armoured personnel carriers, just three months after receiving armoured infantry vehicles from the ... pic.twitter.com/5gyaANeesG