Таиланд получил первые десять заказанных в Китае танков

Бангкок заказал у Пекина 50 боевых танков китайского производства в 2016 году. КНР передала Таиланду десять танков VT-4 и 38 бронетранспортеров. Об этом сообщил интернет-портал Thaiger. Китайскую боевую технику получил подготовительный центр бронекавалерийских войск в провинции Сарабури, который испытает танки и передаст их в подразделения сухопутных войск Таиланда.

Сделку с КНР по приобретению бронетанковой техники общей стоимостью в 231 миллион долларов заключило военное правительство Таиланда в период сужения военно-технического сотрудничества Бангкока и Вашингтона после военного переворота в Таиланде в 2014 году. Когда Бангкок и Вашингтон полностью восстановили диалог в военно-технической сфере, Таиланд купил у США партию из 60 прошедших капитальный ремонт и модернизацию бронетранспортеров Stryker за 80 миллионов долларов.