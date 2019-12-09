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12:21   9 Декабря 2019
Весь мир

Таиланд получил первые десять заказанных в Китае танков

Таиланд получил первые десять заказанных в Китае танков

Бангкок заказал у Пекина 50 боевых танков китайского производства в 2016 году. КНР передала Таиланду десять танков VT-4 и 38 бронетранспортеров. Об этом сообщил интернет-портал Thaiger. Китайскую боевую технику получил подготовительный центр бронекавалерийских войск в провинции Сарабури, который испытает танки и передаст их в подразделения сухопутных войск Таиланда.

Сделку с КНР по приобретению бронетанковой техники общей стоимостью в 231 миллион долларов заключило военное правительство Таиланда в период сужения военно-технического сотрудничества Бангкока и Вашингтона после военного переворота в Таиланде в 2014 году. Когда Бангкок и Вашингтон полностью восстановили диалог в военно-технической сфере, Таиланд купил у США партию из 60 прошедших капитальный ремонт и модернизацию бронетранспортеров Stryker за 80 миллионов долларов.

Согласно контракту, Вашингтон предоставит Бангкоку 23 бронетранспортера из этого количества бесплатно. Таиланд планирует полностью заменить парк бронемашин, который состоит в основном из устаревших американских моделей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#китай #танк #общество #таиланд

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