Таиланд получил первые десять заказанных в Китае танков
Бангкок заказал у Пекина 50 боевых танков китайского производства в 2016 году. КНР передала Таиланду десять танков VT-4 и 38 бронетранспортеров. Об этом сообщил интернет-портал Thaiger. Китайскую боевую технику получил подготовительный центр бронекавалерийских войск в провинции Сарабури, который испытает танки и передаст их в подразделения сухопутных войск Таиланда.
Сделку с КНР по приобретению бронетанковой техники общей стоимостью в 231 миллион долларов заключило военное правительство Таиланда в период сужения военно-технического сотрудничества Бангкока и Вашингтона после военного переворота в Таиланде в 2014 году. Когда Бангкок и Вашингтон полностью восстановили диалог в военно-технической сфере, Таиланд купил у США партию из 60 прошедших капитальный ремонт и модернизацию бронетранспортеров Stryker за 80 миллионов долларов.
Согласно контракту, Вашингтон предоставит Бангкоку 23 бронетранспортера из этого количества бесплатно. Таиланд планирует полностью заменить парк бронемашин, который состоит в основном из устаревших американских моделей.
Thai army takes delivery of Chinese battle tanks - more at https://t.co/TD2ZNloMjT #Thailand #Military #Tanks #US #China Thailand’s Army has taken delivery of Chinese tanks and armoured personnel carriers, just three months after receiving armoured infantry vehicles from the ... pic.twitter.com/5gyaANeesG— The Thaiger (@ThaigerNews) 9 декабря 2019 г.