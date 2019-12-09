Пособники ИГ* делают «карьеру» в МВД и охране ПНС Ливии

В рядах в так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии находятся боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГ*. Новые доказательства тому — в расследовании Федерального агентства новостей.

Поддерживающие «министерство внутренних дел» ПНС боевики опубликовали фото с захваченным в плен пилотом Ливийской национальной армии (ЛНА), которая ведет антитеррористическую операцию по очистке Триполи. Ранее бандиты сбили МиГ-23 ЛНА, пилот успел катапультироваться, но попал в руки террористов.

Позже в Сети появились кадры, на которых «правоохранители» унижают немолодого пилота в офисе Министерства внутренних дел ПНС. Они раздели бойца ЛНА до нижнего белья и сделали на его фоне селфи, держа летчика за шиворот.

На опубликованном снимке — несколько известных боевиков.

Например, 30-летний Мохаммед Салим Бахрун, воевавший в 2001 году против ливийского лидера Муаммара Каддафи. В 2012 начал заниматься криминалом: участвовал в убийстве и похищении людей, торговал оружием, занимался контрабандой топлива и работорговлей. Бахрун и другие участники структур ПНС помогали террористам запрещенного в РФ «Исламского государства» перемещаться по стране, снабжая их оружием.

Один из таких помощников команды Бахруна — Тарик Рамадан Суисси ( на фото — в кофте с желтой полосой) По данным ФАН, бандит промышляет контрабандой топлива, в случае чего — не побрезгует похитить человека или исполнить заказное убийство. Он, как и Бахрун, под видом борьбы с боевиками «Исламского государства» вывозил и прятал его членов на конспиративных квартирах.

*Запрещенная в России террористическая организация.