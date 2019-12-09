Названы регионы, где больше всего пьют

Самыми «пьющими» российскими регионами в этом году стали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ. Рейтинг составила организация «Трезвая Россия».

Лидерами по трезвости стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. Москва заняла восьмую позицию в рейтинге, а Санкт-Петербург — 14-ю.

Составляя рейтинг, представители «Трезвой России» опирались на число умерших из-за отравления алкоголем, количество алкоголиков, число преступлений, которые совершили пьяные люди и объем проданных алкогольных напитков.