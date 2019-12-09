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 Ушаков назвал главную тему отдельной встречи глав РФ и Украины после саммита «четверки»

Ушаков назвал главную тему отдельной встречи глав РФ и Украины после саммита «четверки»
12:29   9 Декабря 2019
Весь мир

Ушаков назвал главную тему отдельной встречи глав РФ и Украины после саммита «четверки»

Ушаков назвал главную тему отдельной встречи глав РФ и Украины после саммита «четверки»

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский проведут отдельную встречу после саммита «четверки» в Париже. Главной темой обсуждения станут Минские соглашения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Прежде всего, реализация Минских соглашений», – уточнил Ушаков.

Помощник президента добавил, что ограничений по времени нет, поэтому продолжительность встречи будет зависеть от лидеров.

Как сообщил источник из числа организаторов, на саму встречу «четверки» отведено около трех часов. После саммита пройдет пресс-конференция с участием глав всех четырех стран.

9 декабря в Париже пройдет саммит в «нормандском формате». Главы четырех стран – России, Украины, Германии и Франции – проведут переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #украина #политика #нормандский формат #зеленский

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