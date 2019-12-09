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Пассажир петербургского метро пытался провезти разобранную мину

Пассажир петербургского метро пытался провезти разобранную мину

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Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

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 Ушаков назвал главную тему отдельной встречи глав РФ и Украины после саммита «четверки»

Ушаков назвал главную тему отдельной встречи глав РФ и Украины после саммита «четверки»
12:07   9 Декабря 2019
Весь мир

Стал известен состав российской делегации, вылетающей на саммит в Париж

Стал известен состав российской делегации, вылетающей на саммит в Париж

Министр энергетики РФ Александр Новак и помощники российского президента Юрий Ушаков и Владимир Сурков входят в делегацию России, вылетающую в понедельник 9 декабря в Париж на саммит «нормандской четверки».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите «нормандской четверки», который пройдет в Париже при участии лидеров Франции, ФРГ и Украины.

При этом, как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник близки к организаторам саммита, двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет по окончании заседания лидеров «нормандской четверки». Как ожидается, Путин и Зеленский обсудят проблемные вопросы газовых переговоров.

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Автор: Александр Люблинский
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