Стал известен состав российской делегации, вылетающей на саммит в Париж

Министр энергетики РФ Александр Новак и помощники российского президента Юрий Ушаков и Владимир Сурков входят в делегацию России, вылетающую в понедельник 9 декабря в Париж на саммит «нормандской четверки».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите «нормандской четверки», который пройдет в Париже при участии лидеров Франции, ФРГ и Украины.

При этом, как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник близки к организаторам саммита, двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет по окончании заседания лидеров «нормандской четверки». Как ожидается, Путин и Зеленский обсудят проблемные вопросы газовых переговоров.