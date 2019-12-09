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Пассажир петербургского метро пытался провезти разобранную мину

Пассажир петербургского метро пытался провезти разобранную мину

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«Новая газета» опубликовала фейк, десятикратно завысив количество митинговавших в Котласе
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

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11:43   9 Декабря 2019
Весь мир

Турецкие военные отменили патрулирование в районе Кобани

Турецкие военные отменили патрулирование в районе Кобани

Причина — погодные условия. Турецкие военные отменили патрулирование в районе Кобани, которое ранее запланировали провести совместно с российскимим коллегами. Военные из РФ решили патрулировать сирийскую территорию самостоятельно.

Ранее Анкара проводила в САР операцию «Источник мира», чтобы вернуть сирийских беженцев на родину, противодействовать боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и бандформированиям курдов, которых Турция официально считает подразделениями террористов.

США отказались участвовать в антитеррористической операции. После завершения «Источника мира», как и предполагали договоренности президентов РФ и Турции, началось совместное патрулирование в Сирии на глубине десяти километров от турецкой границы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #турция #кобани

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