Причина — погодные условия. Турецкие военные отменили патрулирование в районе Кобани, которое ранее запланировали провести совместно с российскимим коллегами. Военные из РФ решили патрулировать сирийскую территорию самостоятельно.

Ранее Анкара проводила в САР операцию «Источник мира», чтобы вернуть сирийских беженцев на родину, противодействовать боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и бандформированиям курдов, которых Турция официально считает подразделениями террористов.

США отказались участвовать в антитеррористической операции. После завершения «Источника мира», как и предполагали договоренности президентов РФ и Турции, началось совместное патрулирование в Сирии на глубине десяти километров от турецкой границы.