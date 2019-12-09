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11:46   9 Декабря 2019
Россия

Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского

Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава Минэнерго РФ Александр Новак отправятся на встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, президенты обсудят реализацию минских соглашений. Будет ли рассмотрен газовый вопрос, не уточняется.

Это будет первая встреча Путина и Зеленского. У нее нет временных рамок. В беседе также примут участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Автор: Виктория Разумовская
#новак #миллер #газпром

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