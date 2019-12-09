Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Пассажир петербургского метро пытался провезти разобранную мину

Пассажир петербургского метро пытался провезти разобранную мину

 «Новая газета» опубликовала фейк, десятикратно завысив количество митинговавших в Котласе

«Новая газета» опубликовала фейк, десятикратно завысив количество митинговавших в Котласе
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России
Глава МАГАТЭ выступил за крепкие и конструктивные отношения с РФ

Глава МАГАТЭ выступил за крепкие и конструктивные отношения с РФ

 Ушаков назвал главную тему отдельной встречи глав РФ и Украины после саммита «четверки»

Ушаков назвал главную тему отдельной встречи глав РФ и Украины после саммита «четверки»
Пассажир петербургского метро пытался провезти разобранную мину

Пассажир петербургского метро пытался провезти разобранную мину

 «Новая газета» опубликовала фейк, десятикратно завысив количество митинговавших в Котласе

«Новая газета» опубликовала фейк, десятикратно завысив количество митинговавших в Котласе
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России
Глава МАГАТЭ выступил за крепкие и конструктивные отношения с РФ

Глава МАГАТЭ выступил за крепкие и конструктивные отношения с РФ

 Ушаков назвал главную тему отдельной встречи глав РФ и Украины после саммита «четверки»

Ушаков назвал главную тему отдельной встречи глав РФ и Украины после саммита «четверки»
11:38   9 Декабря 2019
Россия

Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на знакомого пары. 

По информации источника, чета поженилась в начале декабре 2019 года. Для Петросяна женитьба стала пятой по счету. 

Ранее Бруханова в своем Instagram опубликовала фотографию белого букета в вазе. Некоторые подписчики предположили, что цветы свадебные. Скорее всего, прошедшее на выходных домашнее торжество было связано с бракосочетанием пары. 

Молодая девушка работала администратором сайта бывшей жены юмориста Елены Степаненко. Позже она занялась страницей комика в сети, а затем стала помощницей и директором Петросяна. 

Петросян развелся со Степаненко в ноябре прошло года. По словам адвоката Сергея Жорина, бывшая супруга комика сознательно тянула с разводом. Процесс был сопряжен с тяжбами, касающимися раздела совместно нажитого имущества. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #свадьба #общество #петросян #женитьба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...