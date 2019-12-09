Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на знакомого пары.

По информации источника, чета поженилась в начале декабре 2019 года. Для Петросяна женитьба стала пятой по счету.

Ранее Бруханова в своем Instagram опубликовала фотографию белого букета в вазе. Некоторые подписчики предположили, что цветы свадебные. Скорее всего, прошедшее на выходных домашнее торжество было связано с бракосочетанием пары.

Молодая девушка работала администратором сайта бывшей жены юмориста Елены Степаненко. Позже она занялась страницей комика в сети, а затем стала помощницей и директором Петросяна.

Петросян развелся со Степаненко в ноябре прошло года. По словам адвоката Сергея Жорина, бывшая супруга комика сознательно тянула с разводом. Процесс был сопряжен с тяжбами, касающимися раздела совместно нажитого имущества.