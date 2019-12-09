Российская певица Валерия рассказала о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Санкт-Петербургом. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам Валерии, она знала о планах сына поехать в Петербург. Певица отметила, что в какой-то момент у нее появилось плохое предчувствие, и она позвонила сыну. В ответ Арсений сообщил, что с ним все в порядке, однако он повредил губу.

Тогда артистка сразу же поняла, что случилось ДТП.

«Как-то вот прям чутье у меня было. Я позвонила через 5 минут после аварии», — сказала Валерия.

Шульгин планировал познакомить маму со своей избранницей, которая также попала в аварию и сломала руку. Возлюбленной Арсения предстоит операция в столице.

По словам сына певицы, скоростной режим никто не нарушал, машину занесло на повороте. Кроме девушки Арсения в автомобиле находились его друзья.