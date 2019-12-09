Зарубежный закон о домашнем насилии снизил подобные преступления
Законопроект о профилактике семейного насилия, действующий в других странах, зафиксировал снижение подобных угроз и преступлений, которые совершают члены семьи в отношении друг друга. Об этом в интервью РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, если изучить опыт других стран, которые приняли и внедрили этот закон в практику, тогда видно, что количество совершений подобных преступлений снизилось. Мировое сообщество и практически все государства, которые обозначили проблему домашнего насилия, считают этот механизм эффективным.
«Важно, чтобы в острую фазу конфликта в семье человек мог удалиться в безопасное место, где ему будет оказана помощь психолога», — резюмировала Москалькова.
«Мы специально не затрагивали вопрос органов опеки и попечительства, вопрос родительских прав. Это требует отдельного регулирования». Мари Давтян, член рабочей группы по подготовке проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия рассказала о его основных целях и задачах. pic.twitter.com/yGdHA2HVag— Совет Федерации (@SovFedInfo) 3 декабря 2019 г.