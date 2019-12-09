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11:33   9 Декабря 2019
Общество

Зарубежный закон о домашнем насилии снизил подобные преступления

Зарубежный закон о домашнем насилии снизил подобные преступления

Законопроект о профилактике семейного насилия, действующий в других странах, зафиксировал снижение подобных угроз и преступлений, которые совершают члены семьи в отношении друг друга. Об этом в интервью РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, если изучить опыт других стран, которые приняли и внедрили этот закон в практику, тогда видно, что количество совершений подобных преступлений снизилось. Мировое сообщество и практически все государства, которые обозначили проблему домашнего насилия, считают этот механизм эффективным.

Российский омбудсмен добавила, что законопроект реализует три комплекса мер — социальную поддержку, социально-правовую поддержку и меры, которые связанны с предупреждением домашнего насилия. Также проект предусматривает создание кризисных центров для жертв домашнего насилия.

«Важно, чтобы в острую фазу конфликта в семье человек мог удалиться в безопасное место, где ему будет оказана помощь психолога», — резюмировала Москалькова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #закон #общество #домашнее насилие

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