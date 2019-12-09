Следственный комитет возбудил дело по факту смерти матери и ее сына с ДЦП в Удмуртии

Уголовное дело по факту гибели женщины и ее сына-подростка, болевшего ДЦП, который провел неделю в одной квартире с трупом матери и не дождался помощи, возбудил Следственный комитет РФ Республики Удмуртия.

Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

Ранее власти республики сообщили о трагедии в городе Можга – 13-летний мальчик с тяжелой формой ДЦП неделю оставался в одной квартире с телом его 51-летней матери, которая скончалась дома от неясной причины. Глава республики Александр Бречалов, дал поручение правительству и детскому омбудсмену провести проверку по факту произошедшего.

Как сообщают СМИ, мальчик, после того, как его мать умерла, пытался привлечь внимание соседей криком и шумом, однако они не отреагировали. Спустя какое-то время страдавший от голода и жажды подросток открыл кран на кухне, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и не смог подняться. Вода залила пол и лежавшего на нем ребенка, который, в результате скончался от переохлаждения. Вода из затопленной квартиры, расположенной на первом этаже, лилась в подвал, поэтому соседи не заметили ничего подозрительного.

Тревогу 6 декабря подняли учителя мальчика, находившегося на домашнем обучении. Учителя обратились в оперативные службы, сообщив, что мать мальчика на протяжении недели не открывает им дверь. Полицейские вскрыли квартиру и обнаружили тела женщины и ее сына.