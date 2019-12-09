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Спецслужбы Москвы проверяют Храм Христа Спасителя из-за угроз минирования

Спецслужбы Москвы проверяют Храм Христа Спасителя из-за угроз минирования

 Валерия рассказала о плохом предчувствии перед ДТП с участием ее сына

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11:10   9 Декабря 2019
Россия

Спецслужбы Москвы проверяют Храм Христа Спасителя из-за угроз минирования

Спецслужбы Москвы проверяют Храм Христа Спасителя из-за угроз минирования

Экстренные службы проверяют Храм Христа Спасителя в центре Москвы и два районных суда. В их адрес ранее поступили анонимные сообщения о «минировании». 

«Поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва в Храме Христа Спасителя, Тимирязевском и Солнцевском районных судах», — отметил собеседник РИА Новости. 

Уже вторую неделю неизвестные сообщают о «минировании» торговых центров, судов, станций метро в Москве и Петербурге. При этом спецслужбы, приезжающие на вызов, ни разу не обнаружили опасных веществ или подозрительных предметов.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #минирование #храм христа спасителя

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